Entertainment listings for Saturday, April 27, to Thursday, May 2

Concerts, stage shows, exhibitions and stand-up comedy gigs across Sussex.

SATURDAY, APRIL 27

COMEDY

FUNNY WOMEN: Brighton Nights. £10-£12, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. MC Kemah Bob, Headliner Elf Lyons.

COMMUNITY

JUMBLE SALE: 10am-11.30am St Thomas’ Church Hall, Cliffe. Organised by Cliffe Bonfire Society.

LEWES STEM FAIR 2019: Noon-3pm Lewes Town Hall. Lewes Science, Technology Engineering and Mathematics Fair. Free event.

MID SUSSEX RAMBLERS: Plumpton and The Downs, 7 miles with William 01444 831098. Meet at Plumpton Racecourse car park, 10.30am.

WALK: Meet 10.30am, Red Lyon PH car park, The Street, Slinfold, RH13 0RR. Parking at the Red Lyon is for patrons only. 5 mile HDC walk, fairly flat (couple of stiles) along the Downs Link to Violets Farm. No dogs. 2 hrs 15 mins. Liz 01403 263920 or Simon 01403 260599.

WEST SUSSEX PHILHARMONIC CHOIR: Spring Concert at St Mary’s Parish Church, Horsham, 7.30pm. Works include: Antonio Vivaldi’s joyful and uplifting Gloria; Luigi Cherubini’s ‘royal’ Requiem in C Minor; Jesu, Joy of Man’s Desiring by J.S. Bach, sung in the original German; the Hallelujah Chorus from Handel’s Messiah; two pieces by the English composer Hubert Parry – I was Glad, an anthem for the Coronation of King Edward VII in 1902, and Jerusalem.

GIGS

ALTER EGO: The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

BLACK HEART ANGEL: The Swan, Crawley, 8.30pm-11pm.

CHARLIE LANSBOROUGH: From £23.50, 7.30pm Connaught Theatre, Union Place, Worthing 01903 206206.

FANFARE FOR 40: The Drill Hall, Horsham, 7pm-11pm.

HAZE: The Bedford, Horsham, 8.30pm-11pm.

HORSHAM ROCKS PRESENTS: Sandra & Paolo, Carfax Bandstand, 1pm-3pm.

JAMES MADDOCK: Plus support from Jo Harman and Hollie Rogers, Coolham Village Hall, 7pm-11pm.

LEWES SATURDAY FOLK CLUB: £7, 8pm Elephant and Castle, Lewes. Matt Quinn and Owen Woods CD Lunch.

LINDISFARNE: £26.50, 7.30pm The Royal Hippodrome, Eastbourne (01323) 802020.

LOOSE CABOOSE: £6, 7.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076.

MEGAN O’NEILL: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

NORTHERN SOUL LIVE: The Capitol Theatre, Horsham, 7.30pm-11pm.

TOM PAXTON: £28.50, 7pm De la Warr Pavilion, Bexhill (01424) 229111. Plus very special guests.

STAGE

THE SASSY CABAARET: £12.50, 9pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171.

THOMAS PAINE’S TO BEGIN THE WORLD OVER AGAIN: £12, 7.30pm All Saints Centre, Friars Walk, Lewes (01273) 486391. Ian Ruskin’s acclaimed one-man play.

SUNDAY, APRIL 28

COMEDY

JULIAN CLARY: £24-£26, 7.30pm Brighton Dome (01273) 709709. Born to Mince show.

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Bluebells and Coastline, 1 miles with David F 07860 191198. Meet at Guestling Wood car park, Watermill Lane, Nr Pett, 10am.

MID SUSSEX RAMBLERS: Maresfield, Piltdown and Lake Wood, 5.5 miles with Frazer 07939 078650. Meet at Maresfield playing fields car park, 10am.

WALK: Meet 10am at Leechpool Wood car park, Harwood Rd B2195, Horsham. 2.3 mile HDC Health walk, some of the walk will be on narrower paths with tree roots, stubs and uneven ground. Some inclines. Can be muddy. No dogs. 1 hr 15 mins. Alex 01403 273751.

CONCERTS

RPO: £16-£32, 3pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Fire, Passion and Fury. Pre-concert talk, 2pm.

GIGS

ALABAMA 3 ACOUSTIC: £18, 7.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. Tickets available at www.wegottickets.com

ANOMALS FAREWELL: From £30.50, 7.30pm Assembly Hall, Stoke Abbott Road, Worthing 01903 206206. Featuring The Troggs an The Fortunes.

HORSHAM FOLK CLUB: Normandy Centre, Horsham, 7.45pm-10pm.

MICHAEL LOGEN AND BLUE COUNTY: £16, 7.45pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Americana double bill.

PAUL YOUNG: From £34.25, 8pm Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650. 35 years of ‘No Parlez’, Part 2.

STAN’S SHOWCASE: Eighth Anniversary Special, The Anchor Hotel, Horsham, 7pm-11pm.

THE CONCEPT: £9, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. An improvised concept album.

MONDAY, APRIL 29

COMMUNITY

BOARD GAMES GROUP: 2pm-3pm, Monday weekly at Age UK West Sussex, Lamb House, Haywards Heath. Free tea and cake available, £1.50, 01444 450248.

Evening of mediumship: With medium Maxine Carter, 7.30pm, with refreshments and raffle £5, Barnham Community Hall, Yapton and Barnham SNU Spiritualist Pioneer Centre.

WALK: Park and meet 10am in the lay-by on the B2028 opposite the South of England Showground, Ardingly RH17 6TL. 5.2 mile HDC walk, with a couple of steep inclines, passing through Wakehurst Place gardens and crossing the end of Ardingly reservoir. No dogs please. 2 hrs 15 mins. Graham 07894 735532.

GIGS

BEN HAENOW: £12, 7pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

STAGE

ORPHAN: £12-£15, 7.45pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636.

TUESDAY, APRIL 30

COMEDY

TOM LUCY: £10-£12, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Reluctant Millenial plus support.

COMMUNITY

MID SUSSEX RAMBLERS: Handcross – Slaugham – Staplefield circular, 8.9 miles with Peter R 01444 233952. Meet at Handcross Sports Pavilion car park, 10am.

Scrabble Club: 1pm-3pm, Tuesdays weekly at Age UK West Sussex, Lamb House, Haywards Heath. Free tea and cake available for £1.50, 01444 450248.

WALK: Meet 10am in the car park opposite the The Kings Head, Rudgwick (RH12 3EB). Six mile HDC walk includes short steep slopes, gradual inclines and some stiles. Along the Sussex/ Surrey Border Path returning via Baynards Railway Station. No dogs. 3 hrs. Geoff 01403 258180.

GIGS

C DUNCAN: £12.50, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Plus special guests.

OPEN MIC: The Bull Inn, Henfield, 8pm-11pm.

OPEN MIC: George & Dragon, Shipley, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Jolly Tanners, Haywards Heath, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

PAUL GARTHWAITE: £5, 7.30pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171.

WILLIE AUSTEN AND PAUL STENTON: Rising Sun, Nutbourne, 8pm-11pm.

WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT?: £25-£29.50, 7.30pm Congress Theatre, Eastbourne (01323) 412000. A tribute to Tina Turner.

STAGE

SHERLOCK HOLMES THE SIGN OF FOUR: £16-£23.50, 7.45pm until May 4 (Wed/Sat at 2.30pm) Devonshire Park Theatre, Eastbourne (01323) 412000.

WEDNESDAY, MAY 1

COMEDY

JACOB HAWLEY: Howl. £10, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

JIMMY CARR: Terribly Funny. £32, 8pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636.

SUZI RUFFELL: Nocturnal. £14, 8pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636.

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Bluebells – Hopefully!, 12.5 miles with Mary O’B and Elaine S 07789 065201. Meet at Chiddingly Village car park, 10am.

LEWES ASTRONOMERS: Seeing Stars and Planets and Moons by Richard Butchers (Lewes Astronomers) 7.30pm at the Lecture Room, Lewes Town Hall (Fisher Street entrance). Non-members £3.

LEWES FOOTPATHS GROUP: Buxted, 4 miles with Sally and Sue 07510 517149. Met at North Street car park, Lewes, 9.30am.

MID SUSSEX RAMBLERS: Bluebell Hunt, 3.3 miles with Sue 01825 722135. Meet at Chailey Sports Ground car park off A272, 7pm.

WALK: Park and meet 10am at The Royal Oak Public House car park, Chart Lane South, Stonebridge, North Holmwood RH5 4DJ. 5.5 mile HDC walk through meadows woodland and Holmwood Common. Some stiles. No dogs. 2 hrs 30 mins. Mike 07855 502023.

GIGS

ACOUSTIC SHOWCASE: Queen’s Head, Barns Green, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Malt Shovel, Horsham, 8pm-11pm.

UKULELE JAM: The REC Rooms, Horsham, 8pm-11pm.

10CC: £34.50-£38.50, 7.30pm Congress Theatre, Eastbourne (01323) 412000. Plus support.

STAGE

MARK STEEL: From £16.50, 8pm Connaught Theatre, Union Place, Worthing 01903 206206. Every Little Thing’s Gonna Be Alright.

THURSDAY, MAY 2

COMEDY

COMEDY NIGHT: £8-£10, 8pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. Dave Johns, Javier Jarquin, Henrik Elmer and MC Dave Mounfield.

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Walk Before Supper, 5 miles with Lucie T 07928 666078. Meet at St Andrew’s Church car park, Jevington, 6pm.

POLEGATE RAMBLERS: Leisurely walk along The Cuckmere, 2.5 miles with Sandra 483991. Meet outside the Taxi Office 9.45am for bus 51 to Eastbourne, then bus 12 to the Seven Sisters Country Park. In Search of Bluebells and Primroses, 4.25 miles with Betty 640663. Or, Let’s Go Nuts in May, 9.5 miles with Jayne 500855. Meet at Wannock Road Recreation Ground, 9.30am.

WALK: Meet 10am at Starveall Corner car park on the Leith Hill to Abinger Common road. 5.5 mile HDC walk descending through woods to farmland below Leith Hill Tower. Lovely views. Some steep hills. 8 stiles. Bring a drink. No dogs. 2 hrs 45 mins. Lynne 01403 268157.

GIGS

CATFISH AND THE BOTTLEMEN: From £31.35, 6.30pm Brighton Centre 0844 8471515.

THE ILLEGAL EAGLES: £27.50, 7.30pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636.

THE NAT KING COLE SONGBOOK LIVE: £26.50, 7.30pm The Royal Hippodrome, Eastbourne (01323) 802020. Featuring Andy Abraham.

CINEMA

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): 3D: Avengers: Endgame (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.30, 4.00, 6.30, 8.00; Sat & Sun 10.30, 12.00, 2.30, 4.00, 6.30, 8.00. Avengers: Endgame (12A) Fri 12.30, 2.00, 3.00, 4.30, 6.00, 7.00, 7.20, 7.40, 8.30, 10.00; Sat 10.00, 11.00, 12.30, 2.00, 3.00, 4.30, 6.00, 7.00, 7.20, 7.40, 8.30, 10.00; Sun 10.00, 11.00, 12.30, 2.00, 3.00, 4.30, 6.00, 7.00, 7.20, 7.40, 8.30; Mon, Tue, Wed & Thu 12.30, 2.00, 3.00, 4.30, 6.00, 7.00, 7.20, 7.40, 8.30. Captain Marvel (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.10, 5.20; Sat & Sun 5.20. Dumbo (PG) Fri, Sun, Tue, Wed & Thu 1.50, 4.40; Sat 11.10, 1.50, 4.40; Mon 4.40. Greta (15) Fri, Sat, Sun, Tue, Wed & Thu 5.10; Mon 2.10. Red Joan (12A) Fri, Sat, Sun, Tue, Wed & Thu 2.40; Mon 2.10. Shazam! (12A) Fri, Sat, Sun, Tue, Wed & Thu 2.20, 8.10; Mon 2.20, 4.40. Movies For Juniors: How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat & Sun 10.00. Missing Link (PG) Sat & Sun 11.50. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Sat & Sun 10.10. Wonder Park (PG) Sat & Sun 10.20, 12.30. Unlimited Screening: Long Shot (15) Mon 8.15.

Duke Of York’s (0871 902 5728): Dementia Friendly Screening: The African Queen (PG) Fri 10.30. Kids’ Club: Lilo & Stitch (U) Sat 10.30. Vintage Sundays: Kiki’s Delivery Service (U) Sun 12.00. Seeing Double: Blade Runner: The Final Cut + 2049 (15) Mon 7.00. Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.45.

CHICHESTER

New Park (01243 786650): Colette (15) Fri 12.45; Sat 12.30; Mon 6.00; Tue 11.30; Thu 6.00. The Keeper (15) Fri 3.15; Sat 5.30; Thu 12.30. The Sisters Brothers (15) Fri 6.00; Sat 8.30; Sun 12.15; Mon 3.30; Tue 1.45; Wed 6.00; Thu 3.15, 8.30. Hannah (15) Fri 8.45; Sun 5.45; Mon 8.30; Wed 12.45. Happy As Lazzaro (12A) Sat 2.45; Tue 4.15; Wed 8.30. NT Live Encore: All About Eve (15) Sun 3.00. Bohemian Rhapsody (15) Sun 8.00; Mon 12.45; Wed 3.15. Royal Opera House: Faust (12A) Tue 6.45.

Cineworld (0871 2208000): IMAX 3D: Avengers: Endgame (12A) Fri 11.40, 3.40; Sat, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 11.40, 3.40, 7.40. 3D: Avengers: Endgame (12A) Fri-Thu 10.00, 2.00, 6.00, 7.00. Avengers: Endgame (12A) Fri-Thu 10.30, 11.00, 12.20, 12.50, 2.30, 3.00, 4.20, 4.50, 6.30, 7.20, 8.00, 8.20, 8.40. Captain Marvel (12A) Fri-Thu 10.50, 1.40, 4.30. Dumbo (PG) Fri, Sat & Sun 11.30, 2.10, 4.50, 7.30; Mon & Tue 11.20, 5.10; Wed & Thu 11.20, 4.50, 7.30. Greta (15) Fri-Thu 5.30. Red Joan (12A) Fri 10.00, 12.30, 3.00, 8.15; Sat & Sun 12.30, 3.00, 8.15; Mon & Tue 12.15, 3.00, 7.50; Wed & Thu 11.50, 3.00, 8.15. Shazam! (12A) Fri, Sat & Sun 11.45, 5.15; Mon, Wed & Thu 11.15, 2.15, 5.15; Tue 12.30, 3.30. Wild Rose (15) Fri 10.20, 2.45; Sat, Sun, Mon & Tue 2.45; Wed & Thu 2.20. Wonder Park (PG) Sat & Sun 10.10. Hellboy (15) Mon, Tue, Wed & Thu 12.10. Movies For Juniors: How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat & Sun 10.10. Movies For Juniors: Wheely (PG) Sat & Sun 10.15. Unlimited Screening: Long Shot (15) Mon 8.15. Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.45

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.45. Colette (15) Thu 8.00.

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): 4DX 3D: Avengers: Endgame (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 12.40, 4.40, 8.40. IMAX 3D: Avengers: Endgame (12A) Fri 11.40, 3.40, 11.40; Sat 11.40, 3.40, 7.40, 11.40; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 11.40, 3.40, 7.40. 3D: Avengers: Endgame (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 10.30, 2.30, 6.40, 9.20. Avengers: Endgame (12A) Fri 10.00, 11.00, 12.10, 1.20, 2.00, 3.00, 4.10, 6.00, 7.00, 7.10, 7.20, 8.30, 9.00, 10.00; Sat 10.00, 11.00, 12.10, 1.20, 2.00, 3.00, 4.10, 5.20, 6.00, 6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.20, 9.00, 10.00; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 10.00, 11.00, 12.10, 1.20, 2.00, 3.00, 4.10, 5.20, 6.00, 6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.20, 9.00. Captain Marvel (12A) Fri, Sat, Sun & Mon 11.20, 2.10, 5.00; Tue, Wed & Thu 11.20, 2.10, 5.00, 7.50. Dumbo (PG) Fri 12.00, 2.40, 5.20; Sat & Sun 10.20, 12.00, 2.40, 5.20; Mon, Wed & Thu 11.30, 2.40, 5.20; Tue 11.00, 2.40, 5.20. Eighth Grade (15) Fri 1.00, 5.50; Sat & Sun 5.50; Mon, Tue, Wed & Thu 1.30, 5.50. Fisherman’s Friends (12A) Fri 10.20; Sun, Tue, Wed & Thu 10.50. Greta (15) Fri 10.50, 1.20; Sat & Sun 3.50; Mon, Tue, Wed & Thu 11.00, 1.30, 4.00, 6.30. Hellboy (15) Fri 10.40, 1.30, 4.20, 11.10; Sat 1.30, 4.20, 11.10; Sun 1.30, 4.20; Mon & Tue 10.50, 1.40, 4.30; Wed & Thu 10.50, 1.40, 4.30, 8.10. Hindi: Kalank (12A) Fri, Sat, Sun & Tue 8.10; Mon, Wed & Thu 7.10. Little (12A) Fri 3.50; Sat & Sun 10.40, 1.15; Mon, Tue, Wed & Thu 3.50; Cinebabies: Thu 10.00. Pet Sematary (15) Fri 10.50; Mon, Tue, Wed & Thu 3.20. Red Joan (12A) Fri 10.20, 12.50, 3.20; Sat & Sun 3.20; Mon, Wed & Thu 10.40, 2.10, 4.40; Tue 10.40, 1.40, 4.10. Shazam! (12A) Fri, Sat & Sun 11.20, 2.20, 5.30, 7.50; Mon, Tue, Wed & Thu 11.20, 2.20, 5.30, 8.30. Wild Rose (15) Fri 10.30; Mon, Tue, Wed & Thu 12.10. Movies For Juniors: How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat & Sun 10.10. Missing Link (PG) Sat & Sun 10.30, 12.50. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Sat & Sun 11.30. Movies For Juniors: Wheely (PG) Sat & Sun 10.00. Wonder Park (PG) Sat & Sun 10.50, 1.10. Unlimited Screening: Long Shot (15) Mon 8.15. Us (15) Mon, Tue, Wed & Thu 12.30. Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.45.

The Hawth (01293 553636): Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.45. Oscar Wilde Season: The Importance of Being Earnest (12A) Thu 7.00.

EASTBOURNE

Cineworld (0871 200 2000): 3D: Avengers: Endgame (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.30, 7.30; Sat & Sun 11.30, 3.30, 7.30. Avengers: Endgame (12A) Fri 2.20, 3.00, 4.30, 6.20, 7.00, 8.00, 8.30, 10.00; Sat 10.20, 11.00, 12.30, 2.20, 3.00, 4.30, 6.20, 7.00, 8.00, 8.30, 10.00; Sun 10.20, 11.00, 12.30, 2.20, 3.00, 4.30, 6.20, 7.00, 8.00, 8.30; Mon, Tue, Wed & Thu 2.20, 3.00, 4.30, 6.20, 7.00, 8.00, 8.30. Dumbo (PG) Fri, Mon, Wed & Thu 5.20; Sat & Sun 12.00, 2.40, 5.20; Tue 4.10. Greta (15) Fri, Wed & Thu 2.40; Mon 2.10; Tue 1.50. Red Joan (12A) Fri, Wed & Thu 2.10, 8.50; Mon 2.50; Tue 2.00. Shazam! (12A) Fri, Sat, Sun, Wed & Thu 2.50, 5.50; Mon 2.10, 5.10; Tue 2.10, 5.00. Movies For Juniors: How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG) Sat & Sun 10.00. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Sat & Sun 10.00. Pet Sematary (15) Sat 8.50. Wonder Park PG) Sat & Sun 10.30, 12.40. Hellboy (15) Sun 8.50. Unlimited Screening: Long Shot (15) Mon 8.15. Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.45.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Avengers: Endgame (12A) 12.00, 4.20, 8.00 (not Sun); Sun 12.00, 2.35, 7.00. Royal Opera House: Faust (12A) Tue 6.45.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): Movies Make Memories: Bugsy Malone (U) Fri 2.00. The Aftermath (15) Fri, Sat & Sun 7.45; Wed & Thu 2.15, 7.45. The Kid Who Would Be King (PG) Sat & Sun 2.15. The House By The Sea (12A) Mon 7.45. Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.45.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (No films this week.)

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (No films this week.)

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): Blue Oasis Film Club Screening: Red Joan (12A) Fri 10.15. Avengers: Endgame (12A) Fri 10.30, 4.15; Sat 3.15; Sun 7.15; Mon-Thu 4.15. Avengers: Endgame – 3D (12A) 7.45 (not Sun). Family Film Fun Screening: Spider-Man: Into The Spiderverse (PG) Sat 10.30. Blue Oasis Film Club Screening: Avengers: Endgame (12A) Sat 11.00. NT Encore: All About Eve (12A) Sun 7.00. Box Office Babies Screening: Red Joan (12A) Tue 10.30.

Everyman (0872 436 9060): Avengers: Endgame (12A) Fri & Sat 11.15, 2.45, 3.30, 7.00, 7.45; Sun 11.00, 2.30, 3.15, 6.45, 7.30; Mon 11.30, 2.45, 3.30, 7.00, 7.45; Tue 11.00, 3.15, 7.30; Wed 2.45, 7.00, 7.45; Thu 10.30, 2.45, 7.00, 7.45; Baby Club: Wed 10.15. Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.30.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): Blindspotting (15) Fri 8.00. Swimming With Men (12A) Sun 3.00.

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): Avengers: Endgame – 3D (12A) Sat 5.00; Tue 4.00; Thu 7.30. Avengers: Endgame (12A) Fri, Mon & Wed 1.30, 5.00, 7.45; Sat & Sun 1.30, 7.45; Tue 12.00, 7.45; Thu 1.15; 5.00. Steel Country (15) Fri 3.00, 8.30; Sat 4.30, 8.45; Sun 4.15, 9.00; Mon 4.00, 8.30; Tue 4.00; Wed 1.15; 8.45; Thu 8.45. Styx (12A) Fri, Sun & Tue 8.45; Sat 6.30; Mon 6.00; Wed 12.15, 6.15; Thu 3.00. Red Joan (12A) Fri & Sat 2.15, 5.15; Sun & Mon 2.30, 5.15; Tue 3.45, 6.15; Wed 2.30, 5.15, 8.30; Thu 12.30, 5.00. Ash Is Purest White (15) Fri 6.00; Sat & Thu 8.30; Sun 6.15; Mon 8.15; Tue 1.15; Wed 3.30. The True Cost (12A) Sat 10.15. NT Live Encore: All About Eve (12A) Tue 13.00. Royal Opera House: Faust (12A) Tue 6.45. Bonnie And Clyde (15) Thu 10.30. Thelma And Louise (15) Thu 5.30. Harvie And The Magic Museum (U) Sat 11.00; Sun 11.00; Autism Friendly: Sun 11.15.

LITTLEHAMPTON

Windmill Cinema (01903 715920): Red Joan (12A) Fri, Sat & Wed 3.45, 6.10; Sun 3.45, 5.00; Mon 3.45, 8.20; Tue & Thu 2.00.Wild Rose (15) Fri & Sat 8.20; Sun 7.15; Mon 6.10; Tue 4.15; Wed 8.20; Thu 4.30. Royal Opera House Live: Faust (12A) Tue 6.45. Green Book (12A) Thu 11.00. The King And I: From The London Palladium Encore (U) Thu 7.00.

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): (Next film May 18.)

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): Bohemian Rhapsody (12A) Fri 7.30. Colette (15) Sat 2.30.

WORTHING

Dome (01903 823112): Avengers: Endgame (12A) Fri 11.30, 3.25, 5.45, 7.30; Sat & Sun 11.15, 12.45, 3.20, 6.45, 7.30; Mon & Tue 3.30, 5.45, 7.30; Wed 11.30, 3.25, 5.45, 7.30; Thu 11.30, 3.25, 5.45. Avengers: Endgame – 3D (12A) Tue 3.25; Thu 7.30. Disability Friendly Screening: Missing Link (PG) Sat 10.15. Missing Link (PG) Sat & Sun 10.00. Parent & Baby Screening: Avengers: Endgame (12A) Mon 12.00.

Connaught (01903 206206): Avengers: Endgame (12A) Fri 10.00, 1.45, 5.15, 8.00; Sat 12.15, 4.00, 7.45; Sun 10.30, 1.00, 5.00, 8.00; Mon & Thu 1.30, 5.15, 8.00; Tue & Wed 12.15, 4.00, 7.45. Mid90s (15) Fri, Mon & Thu 8.50; Sun 5.45; Tue 4.00; Wed 1.45. Saturday Morning Pictures: The Lego Movie – The Second Part (U) Sat 10.15. NT Encore: All About Eve (12A) Sun 2.30. The Fight + Q&A With Jessica Hynes (15) Sun 3.00. Silver Screen: Red Joan (15) Mon 11.00. Royal Opera House: Faust (12A) Tue 6.45.