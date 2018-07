We continue our look back through the archives to celebrate the 70th anniversary of the NHS with more photographs from St Mary’s Hospital, which stood on the site of what is now Letheren Place in Eastbourne’s Old Town.

You can see more photos of the various hospitals in Eastbourne in years gone by at the herald website www.eastbourneherald.co.uk

St Mary's Nostalgia SUS-180607-192327001

St Mary's staff SUS-180717-144306001

The chapel at St Mary's Hospital SUS-180717-144219001

SUS-180717-145619001

St Mary's Hospital SUS-180717-145653001

SUS-180717-145554001

SUS-180717-145605001